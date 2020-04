Studie untersucht Stress von Polizisten in der Corona-Krise

Die internationale Studie "SHOT-COVID19" nimmt die Arbeitsanforderungen und Stressbelastung von Polizisten in der Corona-Krise unter die Lupe.

Die Wissenschafter, darunter Forscher des Austrian Institute of Technology (AIT) sowie Behörden, erhoffen sich davon, das Krisenmanagement weiter zu verbessern und Schlüsse für künftige Ausbildungsschwerpunkte zu ziehen, teilte das AIT am Donnerstag mit.

Ziel: Effiziente Schulung von Polizisten für Risiko-Situationen

Studie: Polizisten werden während Corona-Krise drei Mal befragt

Sebastian Egger-Lampl, Projektleiter am AIT Center for Technology Experience, sieht in der Untersuchung die Chance, "aktuelle Stresssituationen zu quantifizieren und zu verstehen". Erste Ergebnisse sollen in rund drei Monaten veröffentlicht werden.