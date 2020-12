Studie: Sechs von zehn Eltern im zweiten Lockdown stark belastet

Wie eine aktuelle Analyse zeigt, ist für Österreichs Familien die Belastung im zweiten Lockdown noch einmal markant gestiegen.

Über 70 Prozent der Kinder zuhause betreut

Obwohl die Betreuungseinrichten während des zweiten Lockdowns offen waren, wurden über 70 Prozent der Kinder zuhause betreut. Dies belastete vor allem Frauen, da diese nach wie vor die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung tragen. "Jede dritte befragte Frau arbeitete früh morgens oder abends, jede zehnte sogar in der Nacht, um trotz Kinderbetreuung Zeit für Erwerbsarbeit zu finden", erklärte Blaha bei einem Online-Pressegespräch am Montag.

Bildungsferne Eltern konnten Kinder kaum unterstützen

Zweiter Lockdown für schwächere Familien problematisch

Der neuerliche Lockdown hatte auch wirtschaftliche Folgen - und wiederum waren hier schwächere Familien am meisten betroffen. In der Arbeiterschicht stieg die Arbeitslosigkeit vom ersten zum zweiten Lockdown auf 14 Prozent. Rund die Hälfte der Familien beklagte Einkommensverluste, vor allem die Einkommensschwächsten. "Fast sieben von zehn Haushalten mit unter 2.000 Euro Nettoeinkommen berichten von Einkommensverlusten, sechs von zehn mussten Ausgaben einschränken oder auf Ersparnisse zurückgreifen. Nur ein Drittel hat überhaupt noch Ersparnisse, was gerade ärmere Familien in brenzlige Situationen bringt", erklärte Blaha.