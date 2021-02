Studie ortet in der Corona-Krise "Kollateralschäden" bei Suchtbehandlung

Lockdown mit "Nebenwirkungen" für Suchtkranke: Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben bei der Suchtbehandlung- und -Prävention in Österreich zu "Kollateralschäden" geführt.

Zu diesem Schluss kommt eine am Mittwoch präsentierte Studie der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) im Auftrag der Stiftung Anton Proksch Institut Wien, in der die neun Sucht- und Drogenkoordinatoren der Bundesländer interviewt wurden.

Studie: Auswirkungen des ersten Lockdowns untersucht

In der Studie wurden die Auswirkungen des ersten Lockdowns in Österreich durchleuchtet. Hier zeigte sich, dass besonders das Social Distancing für die Behandlung vor allem von Klienten mit chronischen Suchterkrankungen ein großes Problem war. Die Versorgung erfordert eine langfristige, vertrauensvolle und kontaktintensive Betreuung - genau diese wurde durch die Maßnahmen erschwert, wie Studienautor Julian Strizek bei einem Online-Hintergrund-Gespräch erklärte. Auch Erstkontakte litten stark darunter.

Behandlungsangebote teils geschlossen

In sechs Bundesländern kam es zudem vorübergehend zu einer zumindest teilweisen Schließung stationärer Behandlungsangebote. "Wir verzeichneten im April und März einen Einbruch an stationären Behandlungen", sagte Strizek. Vor allem neue Patienten konnten so eine etwaige Therapie nicht antreten. Ob die Betroffenen dies nach dem ersten Lockdown nachgeholt haben, ist noch unklar.

Umstellung auf E-Health

Für die Behandelnden bedeutete die Krise eine vermehrte Umstellung auf E-Health. Einen Trend dazu habe es zwar bereits vor der Pandemie gegeben, die Coronakrise habe dies aber "extrem beschleunigt", sagte der Psychologe Alfred Uhl. In vielen ambulanten Suchthilfeeinrichtungen wurde versucht, Klienten per Internet oder Telefon zu beraten. Dies stellt aber Uhl zufolge oft keinen vollwertigen Ersatz des persönlichen Kontaktes dar. Weitgehend ungeklärt ist auch die Frage des Datenschutzes.

Langfristige Folgen könnten Süchtige stärker treffen

Anton Proksch Institut versorgt Suchtkranke während Pandemie

Die Aufnahmestation ist weiter geöffnet - hier werden neue Patienten fünf bis sieben Tage lang isoliert. Erst nach zwei negativen PCR-Tests (am Aufnahmetag und am fünften Tag) werden sie in den Therapiebereich verlegt. "So kann der Betrieb im Haus durchgehend aufrechterhalten werden", meinte Wolfgang Preinsperger, interimistischer ärztlicher Leiter des Anton Proksch Instituts.