Studie: Öffi-Ausbau in Wiener Randbezirken nötig

Bei der Öffi-Anbindung in den Außenbezirken Wiens seien laut der Wiener AK Verbesserungen angebracht. Bei den Wiener Linien zeigt man sich der Forderung gegenüber skeptisch.

Die Wiener Arbeiterkammer (AK) hat zuletzt eine Studie veröffentlicht, wonach bei der Öffi-Anbindung in den Außenbezirken Nachholbedarf gibt. Dabei wurden in Summe Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro für die Verbesserungen gefordert.