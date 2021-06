Studie: Junge wollen flexibel arbeiten mit gutem Gehalt

Flexible Arbeitszeiten und gutes Gehalt - so stellen sich Jugendliche und junge Erwachsene ihren Traumjob vor. Die gesellschaftliche Auswirkung der Arbeit ist ihnen dabei eher unwichtig.

Die Wünsche der jungen Menschen in Österreich an ihren Arbeitsplatz hat das Beratungsunternehmen PwC in einer Umfrage erhoben. Demnach stehen flexible Dienstpläne und Arbeitszeiten, ein gutes Grundgehalt und eine interessante und herausfordernde Arbeit an oberster Stelle der Wunschliste. Gar nicht wichtig ist den jungen Leuten demnach die gesellschaftliche Auswirkung ihrer Arbeit und die private Nutzung des Diensthandys.