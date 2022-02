Studie in Wien: Handy- und Computerspiele erlebten Boom während Pandemie

Eine aktuelle Studie belegt, dass mehr als 50 Prozent der Wiener Bevölkerung im Zuge der Pandemie Handygames verstärkt nutzten - diese boomten in einem ansonsten eingeschränkten Alltag besonders.

Fehlende soziale Kontakte, kaum Aktivitäten außer Haus und Einschränkungen im Alltag - dass in der Corona-Pandemie die Nutzung von Spielen auf dem Handy, dem Computer und mit Konsolen deutlich zugenommen hat, bestätigt nun eine Studie unter 800 Wienerinnen und Wienern, die repräsentativ ausgewählt und telefonisch sowie online befragt wurden.

Handygames und Computerspiele erlebten Corona-Boom

Auch Computerspiele und Spiele auf Konsolen wurden deutlich stärker nachgefragt. 43 Prozent verbrachten damit ihre Freizeit, was einem Plus von sieben Prozent entsprach.

Mehr Personen "zockten" intensiver und länger

Handy- und Computerspiele wurden aber nicht nur von mehr Personen, sondern auch intensiver und länger genutzt. Neun von 100 Befragten gaben an, mehr als drei Stunden täglich am Computer oder auf der Konsole zu zocken. Drei Prozent kamen sogar auf mehr als sechs Stunden pro Tag. Hochgerechnet auf die Wiener Bevölkerung sind dies mehr als 50.000 Personen. Bei den Handyspielen gaben elf Prozent an, mehr als zwei Stunden pro Tag zu spielen.