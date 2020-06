Studie: Darum halten wir uns an die Corona-Regeln

Die Umsetzung der Verhaltensregeln zur Coronavirus-Eindämmung erfolgt laut einer Studie aus den unterschiedlichsten Gründen.

Sorge um Andere wichtigstes Motiv für Regeltreue

Die Studienautorinnen Christiane Eichenberg und Stefana Holocher-Benetka machen in ihrer am Mittwoch präsentierten Untersuchung vier Gruppen aus, die sich je nach Voraussetzungen in der Corona-Pandemie unterschiedlich verhalten. Da dieses Verhalten mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft (etwa bei ihrem Reiseverhalten im Sommer oder einer möglichen zweiten Welle) beibeihalten werde, können daraus gruppenspezifische Prognosen zu Verhalten und Befindlichkeit erstellt werden, wie es in den Presseunterlagen heißt.