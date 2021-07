Studie: Corona-Schnelltests für Hausärzte gut geeignet

Bei Covid-19-Verdacht ist ein möglichst schneller Tests auf SARS-Cov-2 entscheidend, was die Quarantäne und das Contact-Tracing angeht. Der Goldene Standard sind die PCR-Tests. Laut einer neuen Studie mit Beteiligung von 20 Allgemeinmedizin-Ordinationen in der Steiermark sind aber Antigen-Schnelltests fast genauso gut.

Die Studie eines Teams von Autoren mit Werner Leber (Zentrum für Primärversorgung/Queen Mary University in London) sowie Co-Autoren zum größten Teil aus Österreich und mit primärer Abwicklung im Raum Liezen in der Steiermark ist jetzt in EclinicalMedicine in Form einer Vorauspublikation noch ohne Begutachtung (Peer Review) erschienen.