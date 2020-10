Studenten beklagen Mängel beim Distance Learning der Uni Wien

Zwar sind drei Viertel der Wiener Studenten mit der Möglichkeit von Distance Leanring zufrieden, bei der Umsetzung gebe es jedoch Verbesserungsbedarf. Das hat eine aktuelle Umfrage gezeigt.

An der Uni Wien sind laut einer Umfrage der dortigen HochschülerInnenschaft (ÖH) von Ende September drei Viertel der Studentinnen und Studenten (rund 4.300 Befragte) mit der Möglichkeit von Distance Learning zufrieden, da es mehr Flexibilität etwa für Berufstätige bringt. "Leider gibt es in der Umsetzung aber viele Probleme", betonte die ÖH-Uni-Wien-Vorsitzende Hannah Lea Weingartner am Donnerstag bei der Präsentation. So mangle es an Richtlinien und Qualitätsstandards.