Stuber - 5 Sterne Undercover: Kritik und Trailer zum Film

Im Liebesfilm "The Big Sick" spielte Stand-up-comedian Kumail Nanjiani einen liebenswürdigen Komiker, der sich mit Uber etwas dazuverdiente. In "Stuber" spielt Nanjiani nun auch einen Uber-Fahrer, der in einem Sportfachgeschäft arbeitet. Seine Figur heißt Stu, aber sein Arbeitskollege nennt ihn spöttelnd Stuber, weil er Uber fährt. Er ist ein sanftmütiger Kerl und die Art von Fahrer, der seinen Kunden Wasserflaschen und Schokolade anbietet, denn immerhin möchte er ja eine 5-Sterne-Bewertung. Eines Tages holt er Vic (Dave Bautista) ab, einen harten Polizisten vom LAPD, der am selben Tag, an dem er sich einer Augenoperation unterziehen musste, auf der Jagd nach einem Heroindealer (Iko Uwais) ist, der seine Partnerin getötet hat. Verrückte Actionszenen und eine Menge Kugeln und Leichen folgen.

Kumail Nanjiani und Dave Bautista spielen ein ungleiches Paar in einer unzeitgemäßen Kumpel-Actionkomödie von Regisseur Michael Dowse ("Goon - Kein Film für Pussies"). "Stuber" ist die Art von Uber-Werbefilm, in den Sie schlendern, weil es draußen heiß ist und das Kino klimatisiert ist. Hundert Minuten lang fühlen Sie sich garantiert kühler. Ab Donnerstag im Kino.

Stuber: Kurzinhalt zum Film

In dem Liebesfilm "The Big Sick" (2017) spielte der pakistanisch-amerikanische Stand-up-comedian Kumail Nanjiani einen liebenswürdigen Komiker, der sich mit Uber was dazuverdiente. In "Stuber" spielt Nanjiani nun auch einen Uber-Fahrer, der in einem Sportfachgeschäft arbeitet. Leider ist dies ein Film, der sich mehr für schlechte Stunts, Schießereien und Gemetzel interessiert als für Nanjianis besonderen Sinn für sardonische Komödien.

Seine Figur heißt Stu, aber sein Arbeitskollege nennt ihn spöttelnd Stuber, weil er Uber fährt. Er ist ein sanftmütiger Kerl und die Art von Fahrer, der seinen Kunden Wasserflaschen und Schokolade anbietet, denn immerhin möchte er ja eine 5-Sterne-Bewertung. Eines Tages holt er Vic (Dave Bautista aus den "Guardians of the Galaxy"-Filmen) ab, einen harten Polizisten vom LAPD, der am selben Tag, an dem er sich einer Augenoperation unterziehen musste, auf der Jagd nach einem Heroindealer (Iko Uwais) ist, der seine Partnerin getötet hat. Verrückte Actionszenen und eine Menge Kugeln und Leichen folgen.

Stuber: Die Kritik

Es klingt ein bisschen wie Michael Manns "Collateral" (2004), der als Komödie neu interpretiert wurde, mit der Ausnahme, dass "Collateral", in dem ein Auftragsmörder einen Taxifahrer dazu zwingt, ihn durch Los Angeles zu chauffieren, ursprünglich als Komödie geschrieben wurde. Dann hatte Mann den gesunden Menschenverstand, daraus einen Thriller zu machen.

Jahrelang waren Filme wie diese praktisch im Standardrepertoire von großen Hollywoodstudios. Jetzt fühlt sich der kleine "Stuber" wie das Relikt einer vergangenen Ära an. Der Film unter der Regie von Michael Dowse ("The F Word") und geschrieben von Tripper Clancy ("Vier gegen die Bank"), bietet alles, was man von einem Actionfilm aus den 1980er-Jahren erwarten würde, einschließlich einer Reihe von weiblichen Nebenfiguren, die nicht das Geringste zu tun haben. Die Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino ("Geliebte Aphrodite") spielt eine Rolle, die viel zu klein ist, um ihrer würdig zu sein. Das Gleiche gilt für Betty Gilpin ("GLOW") als die beste Freundin von Stu und Natalie Morales ("Verrückt nach Dir") als Vics Tochter.

Jeder Showdown ist nur ein Durcheinander von Sound und ungeschicktem Schnitt. Dave Bautista, ein pensionierter Wrestler, kann Stunts und Nahkämpfe wie kein anderer ausführen, und der indonesische Schauspieler Iko Uwais, der Star der gefeierten "Raid"-Filme, ist ein Kampfkunstmeister, aber keiner von ihnen hat die Chance, diese Fähigkeiten auch zu zeigen. Die Actionszenen sind so grässlich durcheinander, dass es unmöglich ist, ihnen zu folgen.

Wir bekommen einen netten Gag über Ryan Gosling, aber im Grunde ist "Stuber" auch zutiefst unlustig mit müden Witzen über Elektroautos, Uber-Fahrer und Uber-Passagiere. Getreu der Buddy-Film-Formel bringt Vic seinem Kumpel ein paar Dinge über das Mannsein bei und Stu gibt Vic Ratschläge wie er ein besserer Vater sein kann.

Es mag zwar einfach sein, einer Autofahrt eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben, das Gleiche gilt jedoch nicht für Filme, insbesondere nicht für jene, die im Wesentlichen als Werbung für ein Unternehmen fungieren, das einige beschämende Momente in seiner Firmengeschichte hinter sich hat. Diese Fahrt bekommt einen Stern.

