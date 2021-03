"Streng genommen gar kein freies Bett" auf Intensiv-Stationen: Wien verschiebt weitere Operationen

Der Wiener Gesundheitsverbund hat angesichts steigender Coronavirus-Infektionen mit der weiteren Aufstockung der Intensivkapazitäten begonnen. Damit können laut einer Sprecherin maximal 310 Corona-Patienten intensivbetreut werden. Derzeit sind es 176. "Wir haben streng genommen gar kein freies Bett", reagiert sie auf die am AGES-Dashboard missverständlich genannte 52-prozentige Auslastung der Wiener Intensivbetten. Für die Aufstockung werden nun weitere Operationen verschoben.

Das AGES-Dashboard weist (mit Stand gestern) 493 verfügbare Intensivbetten in ganz Österreich aus. Allerdings ist nur ein Teil dieser Betten wirklich aktuell verfügbar, wie Herwig Ostermann von der Gesundheit Österreich (GÖG) erklärt. Denn als "verfügbar" werden auch all jene Betten gezählt, die binnen einer Woche mobilisiert werden können. Öffentlich ausgewiesen wird diese Unterscheidung allerdings nicht. Somit scheint für Wien aktuell nur eine 52-prozentige Auslastung der Corona-Intensivbetten auf (165 von 318 Plätzen belegt).

Corona: Maximal 310 Intensivbetten in Wien

Nina Brenner-Küng vom Wiener Gesundheitsverbund weist aber darauf hin, dass die Auslastung der Intensivstationen schon in normalen Zeiten zwischen 80 und 85 Prozent liege. Derzeit sei sie noch höher. "Wir haben streng genommen gar kein freies Bett", sagt die Sprecherin des Gesundheitsverbundes. Um die steigende Zahl an Corona-Patienten unterbringen zu können, müssen planbare Operationen verschoben werden, was bereits geschieht. Damit soll die maximale Kapazität von aktuell 230 auf etwa 310 aufgestockt werden.