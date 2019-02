Streitschlichtung eskalierte: Festnahme nach Messerattacke auf Security-Mitarbeiter in Wien-Fünfhaus

Am Freitag kam es in der Hütteldorfer Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einem 50-Jährigen. Als ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma den Streit schlichten wollte, zückte der 50-Jährige ein Taschenmesser.

Am 15. Februar 2019 kam es im Bereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Hütteldorfer Straße zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Jugendlichen und einem 50-Jährigen.

Um den Streit zu schlichten, ging ein 56-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma dazwischen. Als der Streit geschlichtet war, entfernte sich dieser wieder. Doch der 50-Jährige (österreichischer Staatsbürger) folgte dem Mann, zückte ein Taschenmesser und stach zu.