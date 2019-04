Streit zwischen zwei Alkoholisierten eskaliert: Mann nach Messerattacke in Lebensgefahr

Am Freitag gerieten zwei alkoholisierte Männer aneinander. Dabei wurde ein 57-Jähriger mit einem Küchenmesser schwer verletzt.

Gegen 21.20 Uhr gerieten die Männer in einer Wohnung in der Tannengasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus aneinander. Warum die beiden in Streit gerieten, ließ sich nicht zuletzt wegen ihres Zustandes zunächst nicht rekonstruieren. Ein 54-Jähriger griff schließlich zum Küchenmesser und fügte seinem 57-jährigen Bekannten eine Stichverletzung im Bauchbereich zu.