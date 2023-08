Am Mittwoch eskalierte in Wien-Donaustadt ein Streit zwischen zwei Autolenkern.

Mit einem Stanley-Messer soll ein 41-jähriger türkischer Staatsangehöriger einen 53-jährigen Mann in Wien-Donaustadt bedroht haben, nachdem die beiden PKW-Lenker auf Grund der Fahrweise des jeweils anderen an einer Kreuzung in Streit geraten waren.