Streit zwischen Pkw-Lenkern eskaliert: 22-Jähriger zückte Pistole

Am Sonntag kam es zu einem Streit zwischen zwei Pkw-Lenkern. Der Jüngere zückte schließlich eine Pistole.

Ein 22-Jähriger hat auf einer Kreuzung in Wien-Donaustadt im Streit mit einem anderen Pkw-Lenker eine Pistole gezückt. Der 26-Jährige verständigte den Polizeinotruf, die Sondereinheit WEGA nahm den Beschuldigten ein paar Autominuten weiter vorläufig fest und stellte seine CO2-Pistole sicher.

22-Jähriger bestreitet Tat in Wien-Donaustadt nicht

"Der 22-Jährige bestreitet die Tat nicht. Er gab an, auf Grund eines Streits mit seiner Freundin bereits sehr aufgebracht gewesen zu sein und daher im Zuge des Streits seinem Kontrahenten die Pistole gezeigt zu haben, bedroht will er ihn aber nicht haben", so der Sprecher.