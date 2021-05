Streit zwischen Mann und Frau in Wien-Penzing: Mann hatte Pistole bei sich

Eine 40-Jährige rief am Samstag die Polizei, weil ein 46-jähriger Bekannter ihren Fernseher beschädigt habe. Die Polizei stellte bei dem Mann eine Faustfeuerwaffe sicher.

Ein 46-jähriger Österreicher soll am Samstagmorgen bei einem Streit mit einer 40-jährigen Bekannten in Wien-Penzing den Fernseher der Frau beschädigt haben. Die alarmierten Polizisten fanden in der Bekleidung des Mannes eine unerlaubte Faustfeuerwaffe. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.