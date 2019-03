Streit zwischen FPÖ und SPÖ: Online-Aktivitäten sorgen für Aufregung

Online-Aktivitäten der Parteimitglieder sorgen zurzeit für Streit zwischen FPÖ und SPÖ.

Gleich in zwei Fällen krachen FPÖ und SPÖ gerade wegen Online-Aktivitäten aufeinander. Im Fall eins sind zwei blaue Abgeordnete in einer Facebook-Gruppe namens “Deutsches Reich” Mitglieder, im anderen wird aus Sicht der SPÖ gegen deren Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner gehetzt.

Zwei FPÖ-Abgeordnete in Facebook-Gruppe “Deutsches Reich”

Wie der “Standard” am Montag berichtete, gehören Edith Mühlberghuber und Peter Gerstner zu einer Facebook-Gruppe, in der antisemitische Inhalte und Verherrlichungen Adolf Hitlers gepostet werden. Gerstner gab an, in der Gruppe “nicht aktiv” und auch “nicht aktiv eingetreten” zu sein, er wolle sie nun “umgehend verlassen”. Von Mühlberghuber gab es gegenüber dem “Standard” keine Stellungnahme, ob sie selbst beigetreten ist oder ohne ihr Wissen hinzugefügt wurde. SP-Mandatarin Sabine Schatz nannte die Mitgliedschaften am Montag “inakzeptabel”. Nicht nur die FPÖ verliere an politischer Glaubwürdigkeit, wenn es keine Abgrenzung zu dieser rechtsextremen Geisteshaltung gebe, gab sie Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu bedenken.