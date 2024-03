Streit zwischen Ex-Partnern in Wien-Donaustadt: Mann attackierte Polizisten

Zwischen zwei ehemaligen Partnern kam es wegen finanzieller Differenzen zu einer Streitigkeit. Der ehemalige Freund weigerte sich, die Wohnung seiner Ex-Partnerin zu verlassen, woraufhin die Polizei gerufen wurde.

23-Jähriger nach Angriff auf Polizisten angezeigt

Doch außerhalb des Grundstücks kehrte er zurück und griff einen Polizisten mit einem Faustschlag an. Der 23-Jährige widersetzte sich seiner Festnahme vehement, was den Einsatz von Pfefferspray durch einen Polizisten erforderlich machte. Selbst nach dem Einsatz des Sprays setzte der Verdächtige seine Angriffe mit Tritten und Schlägen fort. Letztendlich konnten die Polizisten den Mann vorläufig in Gewahrsam nehmen.