Streit wegen Route: Wiener Taxler mit Messer bedroht

Bei einem Streit wegen der Fahrroute wurde am Montag ein Taxler in Wien mit einem Messer bedroht. Sein Fahrgast war alkoholisiert, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Ein 55-jähriger Österreicher bedrohte am Montagabend in der Weißgerberlände in Wien-Landstraße während der Fahrt einen Taxilenker (51) mit einem Messer. Grund für die Auseinandersetzung dürfte eine Diskussion über die Fahrroute des Taxlers gewesen sein. Außerdem war der Mann sowie ein weiterer 61-jähriger Fahrgast alkoholisiert.