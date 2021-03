Streit wegen Medikamenten: Baseballschläger gezückt

Drohung mit Baseballschläger in Wien-Liesing.

Am Donnerstag wurden Polizisten in eine Wohnung in Wien-Liesing gerufen, nachdem ein Mann weitere Personen mit einem Baseballschläger bedroht haben soll.

Gegen 21:00 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Lehmanngasse zu einer Wohnung in der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing wegen eines mutmaßlichen Handgemenges und einer Bedrohung mit einem Baseballschläger gerufen. Es stellte sich heraus, dass die insgesamt fünf anwesenden Personen wegen rezeptpflichtiger Medikamente in Streit geraten waren, woraufhin ein 24-jähriger österreichischer Staatsbürgereinen der anderen Anwesenden mit einem Baseballschläger bedrohte und dem aus der Wohnung Geflüchteten auch mit diesem hinter lief.