Streit unter Taxilenkern in Wien-Donaustadt: Mann droht mit Schreckschusspistole

Am Dienstag kam es zu einem Streit unter Taxilenkern wegen Stellplätzen. Ein 50-Jähriger zückte schließlich eine Schreckschusspistole und bedrohte seinen Kontrahenten.

Gegen 12.45 Uhr kam es am Dienstag zu einem Streit unter Taxilenkern am Platz der Vereinten Nationen in Wien-Donaustadt. Grund dafür war die Uneinigkeit über den Stellplatz. Schließlich zog ein 50-jähriger österreichischer Staatsbürger eine Schreckschusspistole und bedrohte seinen 33-järhigen, bulgarischen Kontrahenten. Der 50-Jährige gab an, zuvor selbst bedroht worden zu sein. Deshalb habe er die Waffe gezogen. Die Männer wurden wegen gegenseitiger gefährlicher Drohung angezeigt.