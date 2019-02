Streit unter Pkw-Lenker in Wien-Landstraße: 19-Jähriger zückte Pistole

Ein Streit unter Fahrzeuglenkern eskalierte am Dienstagnachmittag in Wien-Landstraße. Ein 19-Jähriger bedrohte einen 41-Jährigen mit einer Pistole.

Im Zuge eines Streits unter Fahrzeuglenkern ist es am 12. Februar in der Guglgasse in Wien-Landstraße zu einer gefährlichen Drohung gekommen. Ein 41-Jähriger machte einen 19-jährigen türkischen Staatsangehörigen gegen 15.10 Uhr auf die Strafbarkeit des Telefonierens im Straßenverkehr aufmerksam.