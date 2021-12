Streit unter Nachbarn in Wien-Leopoldstadt wegen Türstoppers eskaliert

Wegen eines abmontierten Türstoppers attackierten sich am Freitag zwei Nachbarn in Wien-Leopoldstadt. Die Polizei musste einschreiten.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden am 3. Dezember gegen 23.00 Uhr in Wien-Leopoldstadt alarmiert, da ein 54-Jähriger und ein 64-Jähriger (beide Stbg.: Ö) aufgrund eines abmontierten Türstoppers bei der Eingangstüre in Streit geraten seien.