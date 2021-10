Polizei und WEGA standen in Wien-Leopoldstadt im Einsatz.

Polizei und WEGA standen in Wien-Leopoldstadt im Einsatz. ©APA (Sujet)

Polizei und WEGA standen in Wien-Leopoldstadt im Einsatz. ©APA (Sujet)

Streit unter Mitbewohnern eskalierte: WEGA-Einsatz in Wien-Leopoldstadt

Ein 23-Jähriger wurde am Freitag in Wien-Leopoldstadt von seinen ehemaligen Mitbewohnern geschlagen und mit einem Messer bedroht. Die WEGA rückte an.

Unter ehemaligen Mitbewohnern soll es im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Wien-Leopoldstadt am 8. Oktober gegen 12.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Ein 23-Jähriger soll von drei afghanischen Staatsangehörigen im Alter von 23, 25 und 31 Jahren geschlagen und mit einem Messer bedroht worden sein. Als die mutmaßlichen Angreifer vom Opfer abließen, verständigte es die Polizei.

Ehrenbeleidigungen lösten Streit in Wien-Leopoldstadt aus

Mit Unterstützung der WEGA konnten die Beamten zwei Tatverdächtige in ihrer Wohnung festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Der dritte Tatverdächtige kam noch während des Einsatzes zum Tatort zurück und wurde ebenfalls festgenommen.

Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. / Foto: LPD Wien