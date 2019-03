Die beiden Männer mussten nach dem Streit in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Männer mussten nach dem Streit in ein Krankenhaus gebracht werden. ©APA/Herbert Neubauer (Themenbild)

Die beiden Männer mussten nach dem Streit in ein Krankenhaus gebracht werden. ©APA/Herbert Neubauer (Themenbild)

Streit unter alkoholisierten Männern eskalierte in Wien-Favoriten: Beide verletzt

In der Nacht auf Montag kam es in der Herndlgasse in Wien-Favoriten zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

In der Nacht zum 25. März kam es gegen 00:50 Uhr in der Herndlgasse nach einer Zechtour zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (34, 45). Diese begannen in der Wohnung des 45-Jährigen aufeinander loszugehen. Zunächst kam es zu einer Bedrohung mit einem Messer. Dort waren auch dessen 36-jährige Lebensgefährtin und die kleine Tochter anwesend, die sich im Schlafzimmer befanden.

Anschließend wurden ein Kinderwagen, eine Obstschale und eine leere Weinflasche als Waffe benutzt. Beide Personen (beides Stbg.: Nigeria) wurden festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Die zwei Nigerianer fügten einander Platzwunden an Kopf bzw. Schläfe und ein blaues Auge zu. Beim Jüngeren wurden 0,6, beim Älteren 1,28 Promille Alkohol im Blut gemessen.

Anschließend erfolgte die Abgabe in den Arrest. Über den 34-Jährigen wurde zudem ein Betretungsverbot verhängt.