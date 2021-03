Streit unter Freunden in Wien-Brigittenau: Mann und Frau attackierten Polizisten

Am Mittwoch kam es in Wien-Brigittenau zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine 28-jährige Frau einen 60-jährigen Freund von ihr nicht dazu bewegen konnte, ihre Wohnung zu verlassen.

Eine 28-jährige Frau alarmierte am Mittwoch die Polizei, da ihr 60-jähriger Freund ihre Wohnung nicht verlassen wollte. Die Beamten wurden von dem offensichtlich alkoholisierten Mann aggressiv beschimpft, woraufhin sie ihn festnahmen. Dies wollte aber die Freundin nicht, sie kratzte einen Polizisten und zog derart am Uniformhemd, sodass Knöpfe abgerissen wurden. Auch sie wurde festgenommen.

28-Jährige attackierte plötzlich Polizisten

Der Vorfall ereignete sich um 17.40 Uhr im Bereich der Adalbert-Stifter-Straße im Bezirk Brigittenau, wie es in einer Aussendung der Polizei am Donnerstag hieß. Der 60-jährige Mann war derart in Rage, dass ihn die Beamten nicht beruhigen konnten, berichtete eine Sprecherin der Polizei auf APA-Nachfrage. So rief er den Beamten beispielsweise zu: "Was ist mit eich? Ihr könnts eich schleichn!"