Streit um Stofftier: 15-Jähriger schnitt Bruder (17) mit Messer

Ein 15-Jähriger verletzte gestern in der Wiener Donaustadt seinen Bruder mit einem Messer. Auslöser soll ein Streit um ein Stofftier gewesen sein.

Im Zuge eines Streits soll ein 15-jähriger Österreicher am Mittwoch seinen 17-jährigen Bruder im Bereich der Eßlinger Hauptstraße mit einem Messer verletzt haben. Der 15-Jährige alarmierte noch die Wiener Berufsrettung und flüchtete aus der Wohnung. Der 17-Jährige wurde mit einer Schnittwunde am linken Unterarm in ein Spital gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Wiener Polizei verlief negativ.