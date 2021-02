Streit um Parkplatz in Wien-Leopoldstadt eskalierte

Zwei Männer gerieten am Mittwochabend in Wien-Leopoldstadt wegen eines Parkplatzes aneinander. Die Polizei musste einschreiten, da ein Messer im Spiel gewesen sein soll.

Ein 31-jähriger Mann soll am 10. Februar gegen 19.55 Uhr einen 45-Jährigen im Zuge eines Streits um einen Parkplatz in der Ausstellungsstraße in Wien-Leopoldstadt mit einem Messer bedroht haben. Das Opfer alarmierte daraufhin die Polizei, der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.