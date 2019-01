Streit um nicht geliefertes Werk im Belevedere: Prozess endet mit Vergleich

Der Prozess um ein vom Belevedere angekauftes, aber nie abgeliefertes Werk der Künstlerin Friederike Pezold endete am Freitag mit einem Vergleich.

Der Streit um ein noch in der Direktion von Agnes Husslein-Arco vom Belvedere angekauftes, aber nie abgeliefertes Werk der Künstlerin Friederike Pezold ist beigelegt. Wie der “Kurier” am Freitag berichtet, endete der Prozess mit einem Vergleich. Gegenüber der APA zeigte sich Belvedere-Direktorin Stella Rollig zufrieden.

Wiener Belvedere: Werk wurde 2016 gekauft aber nie geliefert

Husslein hatte die Installation “Die erste elektronische Venus” im Jahr 2016 im Vorfeld einer geplanten Ausstellung um 100.000 Euro angekauft, das Werk kam jedoch nie im Belvedere an. Laut “Kurier” habe die Künstlerin angegeben, dass die Originalbänder der Video-Installation bei einem Wasserrohrbruch in ihrem Pariser Atelier in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Dem sei zwar nicht so gewesen, die Arbeit wurde dennoch nicht geliefert.