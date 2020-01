Streit um Licht eskalierte: 24-Jähriger stach in Wien-Liesing auf Zimmerkollegen ein

Am Mittwoch wurde ein 23-Jähriger in einem Jugendwohnheim in Wien-Liesing von seinem Zimmerkollegen mit einem Messer attackiert.

In einem Wohnheim in Wien-Liesing gerieten zwei Zimmerkollegen am 22. Jänner gegen 22.10 Uhr in Streit, da sie sich über das Ein/Ausschalten des Lichtes uneinig waren.

Messerattacke in Wohnheim in Wien-Liesing

Es entstand eine körperliche Auseinandersetzung, ein 24-Jähriger (syrischer Staatsangehöriger) nahm dabei ein Küchenmesser zur Hand und fügte seinem Kontrahenten (23 Jahre alt) Stiche in die Leiste und in die Hand und Schnittwunden im Gesicht und im Halsbereich zu.