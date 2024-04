In Wien-Floridsdorf wurde ein Mann nach einem Streit wegen Geldschulden mit einem Messer verletzt. Nach den Tätern wird nun gefahndet.

Da eine Person gestern nachmittags im Bereich der Kürschnergasse mit einem Messer verletzt worden sein soll, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf gerufen. Die Beamten leisteten dem verletzten Mann sofort Erste Hilfe und nahmen die Ermittlungen auf. Die notfallmedizinische Versorgung wurde in weiterer Folge durch die Berufsrettung Wien übernommen.

Opfer in Wien-Floridsdorf wurde ins Krankenhaus gebracht

Das Opfer gab an, dass ihm die Tatverdächtigen Geld schuldeten und es daher zu einem Treffen kommen sollte, um die Geldschulden zu begleichen. Im Zuge des Treffens soll einer der Tatverdächtigen das Opfer mit einem Messer verletzt haben und geflüchtet sein. Das Opfer gab weiters an, die Tatverdächtigen nur flüchtig zu kennen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, leitete unverzügliche Ermittlungen gegen die drei flüchtigen Männer ein. Das verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.