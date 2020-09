Streit um Dienstpläne: Ausfälle bei Postbus in NÖ angekündigt

Für Mittwoch wurden Ausfälle im Postbus-Frühverkehr in Teilen Niederösterreichs angekündigt. Grund dafür ist eine Betriebsversammlung, bei der die neuen Dienstpläne thematisiert werden.

Der Zentralbetriebsrat der Bediensteten der Österreichischen Postbus AG hat am Dienstag eine Eskalation im Konflikt um Dienstpläne geortet. Die Personalvertretung wird deshalb laut einer Aussendung am Mittwoch ab 4.00 Uhr eine Betriebsversammlung in der Dienststelle Hollabrunn abhalten. "In Teilen Niederösterreich wird es deshalb im Frühverkehr zu Ausfällen kommen."