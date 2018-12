Streit nach Vollziehungsbescheid: Beamten müssen einschreiten

Am Donnerstag kam es zu einem handfesten Streit zwischen einem Gerichtsvollzieher und einem 32-jährigen Mann. Die Beamten wurden zu dem Vorfall in die Grillgasse in Wien-Simmering gerufen.

Im Zuge der Vollstreckung eines Bescheids kam es am 20. Dezember gegen 10:30 Uhr zu einem handfesten Streit zwischen einem 53-jährigen Gerichtsvollzieher und einem 32-jährigen Mann in der Grillgasse in Wien-Simmering, wodurch beide Personen leicht verletzt wurden. Die beiden Österreicher dürften während des Handgemenges zu Sturz gekommen sein. Die Beamten konnten die Auseinandersetzung beenden. Die Beteiligten wurden auf freiem Fuß angezeigt.