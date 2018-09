Beziehungsstreit: 37-Jähriger stach Freundin in Wien-Liesing in den Hals

Bei einem Beziehungsstreit in Wien-Liesing verletzte ein 37-Jähriger am Dienstag seine Freundin mit einem Messer am Hals. Beide Personen waren alkoholisiert.

In einer Wohnung in der Ketzergasse in Wien-Liesing kam es am 11. September 2018 um 23.35 Uhr zu einem Streit zwischen einem alkoholisierten Pärchen. Ein 37-jähriger Österreicher attackierte seine 36-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer und fügte ihr eine Verletzung im Halsbereich zu. Die Frau wurde schwer verletzt.