Die Wiener Polizei wurde von einer Messerstecherei in Atem gehalten

Die Wiener Polizei wurde von einer Messerstecherei in Atem gehalten ©APA (Sujet)

Die Wiener Polizei wurde von einer Messerstecherei in Atem gehalten ©APA (Sujet)

Streit in Wiener Wohnung eskaliert: 28-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Am Montagabend kam es in einer Wohnung in Wien-Alsergrund zu einem Streit unter Bekannten. Einer der Kontrahenten zückte plötzlich ein Messer und ging auf seinen 28-jährigen Widersacher los.

Ein 28-jähriger Mann soll sich am Montag gegen 19:15 Uhr mit einem Bekannten in seiner Wohnung in Wien-Alsergrund befunden haben, als es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden kam.

Streich eskalierte mit Messerstichen - Täter flüchtig

Der 28-Jährige soll seinem gleichaltrigen Kontrahenten mehrere Messerstiche im Bereich des Rückens zugefügt haben. Dem schwer Verletzten sei es gelungen, in eine Nachbarwohnung zu flüchten, woraufhin ein Zeuge die Polizeial armierte.

Der Angreifer flüchtete aus der Wohnung, eine Sofortfahndung verlief erfolglos. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizi-nisch erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten stellten in der Tatwohnung die Tatwaffe sicher. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.