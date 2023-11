In einem Wiener Lokal eskalierte ein Streit.

In einem Wiener Lokal eskalierte ein Streit. ©APA/EVA MANHART / LPD Wien.

In einem Wiener Lokal eskalierte ein Streit. ©APA/EVA MANHART / LPD Wien.

Streit in Wiener Lokal eskalierte: Zwei Männer mit Messer verletzt

In der Nacht auf Sonntag eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einem Lokal in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.

Weil ein 38-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger in einem Lokal am Wiener Neubaugürtel mehrere Lokalgäste beschuldigt hatte, dass diese sein Mobiltelefon gestohlen hätten, entbrannte ein Streit. Der Streit verlagerte sich vor das Lokal, wo eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 38- Jährigen und dem 44-jährigen Lokalbesitzer entstand.

Zwei Männer in Wiener Lokal mit Messer verletzt

Ein Lokalgast (55) ging dazwischen, woraufhin der 38-Jährige beide mit einem Kampfmesser verletzt haben soll. Der 55-Jährige erlitt einen Stich im Oberkörperbereich, der 44-Jährige eine Schnittwunde an der Hand. Beide wurden vor Ort von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der mutmaßliche Täter konnte im Zuge seiner Flucht von Polizisten der Polizeiinspektion Leyserstraße in der Goldschlagstraße festgenommen werden. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Wes, hat die Ermittlungen übernommen.