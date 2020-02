Streit in Wien-Penzing: 49-Jähriger droht mit Baseballschläger und fuhr Mann über den Fuß

Am Mittwoch kam es zu einem Streit in Wien-Penzing, an dem mehrere Personen beteiligt waren. Ein 49-Jähriger bedrohte die anderen Beteiligten mit einem Baseballschläger.

Gegen 15 Uhr kam es zu einem Streit in der Waidhausenstraße. Beteiligt waren ein Autolenker, eine Fußgängerin und zwei alkoholisierte Passanten.

Mann bedrohte drei Personen mit Baseballschläger

Im Zuge der Auseinandersetzung holte der 49-jährige Lenker einen Baseballschläger aus dem Kofferraum seines Autos. Mit diesem bedrohte er die anderen Personen. Die beiden Passanten konnten den Mann entwaffnen. Der 49-Jährige ergriff die Flucht und fuhr dabei einem der Männer noch über den Fuß. Der Beschuldigte wurde wegen des Verdachts auf Körperverletzung angezeigt. Der Baseballschläger konnte sichergestellt werden.