Beziehungsstreit in Wien-Neubau eskalierte: Opfer mit Fleischerbeil bedroht

Ein 24-Jähriger soll seinen Partner in einer Wohnung in der Kandlgasse geschlagen, gewürgt und mit einem Fleischerbeil bedroht haben.

Am Mittwoch, den 5. September 2018, gegen 23.15 Uhr, kam ein 42-jähriger Mann in die Polizeiinspektion Kandlgasse in Wien-Neubau um Anzeige wegen schwerer Nötigung zu erstatten. Es dürfte zuvor in einer Wohnung zu einem Streit mit seinem 24-jährigen Partner gekommen sein.