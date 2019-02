Streit in Wien-Meidling eskalierte: 38-Jähriger mit dem Umbringen bedroht

Am Dienstag gerieten zwei 38-Jährige in einer Wohnung in der Andersengasse in einen heftigen Streit, wobei einer der Männer verletzt wurde.

In einer Wohnung in der Andersengasse in Wien-Meidling dürfte es am 19. Februar gegen 09.00 Uhr zu einem Streit zwischen zwei 38-jährigen rumänischen Staatsangehörigen gekommen sein. Dabei soll der Tatverdächtige seinen Kontrahenten geschlagen und ihn mit dem Umbringen bedroht haben.