Streit in Wien-Meidling eskaliert: "Corona-Spucker" festgenommen

Am Donnerstag kam es zischen einer Frau und einem Mann zu einem Streit in Wien-Meidling. Die Polizei musste beide Personen festnehmen. Der Mann spuckte bei der Festnahme in Richtung der Polizei und gab an, an Covid-19 erkrankt zu sein.

Gegen 19.20 Uhr wurden Beamte in der Andersengasse in Wien-Meidling auf einen lautstarken Streit zwischen einer 26-jährigen Österreicherin und einem 25-jährigem Österreicher aufmerksam. Beide Personen befanden sich bei dem Streit auf der Straße.

Wien-Meidling: Frau und Mann festgenommen

Die Polizisten versuchten, die beiden streitenden Personen zu trennen, die beiden ließen sich jedoch nicht beruhigen. Schließlich mussten beide Personen festgenommen werden - die Frau aufgrund ihres aggressiven Verhaltens gegenüber den Beamten, der Mann aufgrund seines aktiven Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Mann hustete und spuckte in Richtung Polizei

Außerdem hatte die Frau trotz eines Waffenverbots einen Pfefferspray und zusätzlich Drogen dabei. Der Mann hustete und spuckte in Richtung der Polizisten und gab an, an Covid-19 erkrankt zu sein. Bei den beiden Personen dürfte es sich um ehemalige Lebenspartner handeln. Sie wurden beide nach em COVID-19-Maßnahmengesetz sowie diverser anderer Ver-waltungsübertretungen angezeigt. Sie befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.