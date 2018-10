Der Streit zwischen zwei Männern in Wien Margareten eskalierte.

Streit in Wien-Margareten eskalierte: 35-Jähriger zog das Messer

Am Dienstagabend wurde die Polizei in die Siebenbrunnenfeldgasse in Wien-Margareten gerufen. Bei einem Streit zwischen zwei Männern zog der jüngere ein Messer.

Am 2. Oktober gegen 21:15 Uhr, eskalierte ein Streit zwischen einem 35-jährigen und einem 54-jährigen Österreicher. Der jüngere der beiden zog dabei ein Messer und bedrohte den Kontrahenten. Dabei setzte sich der 54-Jährige zur Wehr. Er verletzte den Mann dabei bei einem Schlag ins Gesicht.

Die Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Margareten konnten die Situation beruhigen. Der 35-Jährige wurde wegen des Verdacht der gefährlichen Drohung festgenommen. Das Messer konnte allerdings nicht aufgefunden werden.