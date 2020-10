Streit in Wien-Liesing: Betrunkene biss ihren Sohn

Eine betrunkene Mutter biss bei einem Streit am Freitag in Wien-Liesing ihren eigenen Sohn (14). Als die Beamten eintrafen, war sie weiterhin sehr aggressiv.

Am Freitagabend gerieten eine 38-Jährige und ihr Sohn (14) in einer Wohnung in Wien-Liesing in Streit. Die stark alkoholisierte Frau soll im Zuge des Streits ihren Sohn in die Hand gebissen und dabei leicht verletzt haben. Die Nachbarn konnten den Streit akustisch wahrnehmen und alarmierten die Polizei.