Am Dienstag verletzte ein 21-Jähriger in Wien-Leopoldstadt (StA.:Staatenlos) einen 16-Jährigen (StA.:Irak) wegen eines Streits mit einem Messer im Nacken sowie im Kopfbereich.

21-Jähriger in Wien-Leopoldstadt wurde festgenommen

Er wurde in weiterer Folge in eine Justizanstalt gebracht. Weiters konnte die mutmaßliche Waffe in der Wohnung vorgefunden und sichergestellt werden. Das Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Weitere Ermittlungen laufen.