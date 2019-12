Streit in Wien-Fünfhaus eskaliert: Mann schlug Ehefrau und drohte mit dem Umbringen

Am Samstag soll ein 36-Jähriger seine Ehefrau gegen einen Kasten gestoßen, sie geschlagen und mit dem Umbringen gedroht haben. Der Mann soll bereits seit 10 Jahren gewalttätig gegenüber der Frau sein.

Ein 36-Jähriger hat in Wien-Fünfhaus seine Ehefrau (35) am Samstag gegen einen Kasten gestoßen, sie mehrmals ins Gesicht geschlagen und mit dem Umbringen bedroht. Die 35-Jährige flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei, die den Mann festnahm. Der Verdächtige ist nach Angaben der Frau seit zehn Jahren regelmäßig gegen sie gewalttätig geworden.

Frau wollte über Lebenssituation sprechen: Mann rastete aus

S E R V I C E - Frauen, die Gewalt erleben, finden Hilfe und Informationen bei der Frauenhelpline unter: 0800/222 555 (kostenlos und rund um die Uhr), www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at und der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie: www.interventionsstelle-wien.at. Betroffene von Gewalttaten und Verbrechen können sich an die Opferschutzorganisation Weißer Ring wenden unter der Tel.: 0800/112-112, www.opfernotruf.at; droht akute Gewalt, rufen Sie sofort den Polizeinotruf unter 133 oder 112. Gehörlose und Hörbehinderte können per SMS an 0800/133 133 Hilfe rufen.