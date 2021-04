Streit in Wien-Favoriten rief Polizei auf den Plan

Die Polizei wurde am Samstag nach einem Streit gerufen, bei dem ein 43-Jähriger einen 40-Jährigen gedroht und verletzt haben soll. Die Beamten konnten den Mann in Wien-Favoriten antreffen.

Im Zuge eines Streits soll ein 43-Jähriger einen 40-jährigen Mann in dessen Wohnung geschlagen und mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht haben. Der Tatverdächtige sei nach der Tat geflüchtet.

Es wurde eine Sofortfahndung eingeleitet und der 43-Jährige konnte an seiner Wohnadressse in der Gellertgasse in Wien-Favoriten festgenommen werden. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die näheren Umstände der Tat sind noch Gegenstand von Ermittlungen.