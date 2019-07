Streit in Wien-Favoriten eskalierte: Mann mit Messer bedroht

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Streit in einem Lokal in Wien-Favoriten. Dabei zog ein 39-Jähriger ein Messer und bedrohte seinen Kontrahenten. Der Mann wurde angezeigt.

In einem Lokal in Wien-Favoriten kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Streit zwischen zwei Männern (34 österr. Stbg., 39 rumän. Stbg). Der 39-Jährige bedrohte seinen Kontrahenten dabei mit einem Messer. Das Opfer konnte das Messer wegschlagen und aus dem Lokal flüchten.