Streit in Wien-Favoriten eskalierte: 29-Jähriger schlug auf Mann ein

Am Freitag sorgte eine verbale Auseinandersetzung in Wien-Favoriten für einen handfesten Streit. Bei seiner Festnahme leistete der 29-Jährige Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Bei dem Streit am Freitagabend am Keplerplatz in Wien-Favoriten soll ein 29-Jähriger einem Mann mehrmals mit der Faust gegen dessen Kopf geschlagen haben.