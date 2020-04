Streit in Wien-Favoriten eskaliert: Mann versuchte zweimal auf Ex-Schwager einzustechen

In Wien-Favoriten versuchte am Dienstagabend ein 45-Jähriger im Zuge eines Streits zweimal auf seinen 34-Jährigen Ex-Schwager einzustechen.

Zu dem Vorfall kam es gegen 18.45 Uhr in der Laxenburger Straße in Wien. Als der 45-jährige Serbe im Zuge eines Streits versuchte auf den 34-Jährigen einzustechen, setzte sich dieser zur Wehr. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige aus der Wohnung. Die alarmierte Polizei konnte den Mann jedoch wenig später an der Adresse seiner Ex-Frau festnehmen. "Motiv dürfte bereits ein länger andauernder Familienkonflikt gewesen sein", so Polizeisprecher Daniel Fürst.