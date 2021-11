Streit in Wien eskaliert: Betrunkener attackierte Polizisten mit Fäusten

Am Dienstagabend rief ein lautstarker Streit in Wien 15 die Polizei auf den Plan. Ein 35-jähriger Mann ging vor Ort auf die Polizisten los, die schlichtend einschreiten wollten.

Am Dienstag gegen 18:15 Uhr wurde die Wiener Polizei wegen eines laut vernehmbaren Streites in einer Wohnung nach Rudolfsheim-Fünfhaus alarmiert. Als die Beamten in der Viktoriagasse eintrafen und den Sachverhalt abklärten, wurde der Wohnungsbesitzer, ein 35-jähriger Chinese, äußerst aggressiv.