Streit in Wien-Donaustadt endet mit Messerattacken

Im Zuge eines Streits verletzten sich zwei Männer am Sonntag gegenseitig mit einem Messer und fügten sich Schnittwunden an den Armen zu.

In der Nacht auf Sonntag ist es in einer Wohnung in Wien-Donaustadt gegen 03.30 Uhr zu einer gegenseitigen Körperverletzung gekommen. Zwei Männer (15, 29) hat-ten sich am Kagraner Platz kennengelernt und waren gemeinsam in die Wohnung des 29-Jährigen gefahren.